L'oligarca filo-russo in cambio dei soldati dell'Azov: via al negoziato Russia-Ucraina (Di sabato 21 maggio 2022) Si intensificano i colloqui tra la Russia e l'Ucraina. Mosca sta infatti studiando la possibilità di scambiare l'oligarca ucraino filorusso Viktor Medvedchuk, sotto custodia dell'intelligence di Kiev da oltre un mese, con i militari del Battaglione Azov, usciti negli ultimi giorni dall'acciaieria Azovstal, di Mariupol. Ad annunciarlo ufficialmente è Leonid Slutsky, presidente della commissione per gli Affari esteri della Duma. «Studieremo la possibilità di scambiare Medvedchuk con membri del battaglione Azov», ha spiegato in una conferenza stampa a Donetsk. Medvedchuk era stato catturato dagli 007 dell'Sbu mentre tentava di lasciare il paese: ora si apre uno spiraglio per uno ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Si intensificano i colloqui tra lae l'. Mosca sta infatti studiando la possibilità di scambiare l'ucrainoViktor Medvedchuk, sotto custodia'intelligence di Kiev da oltre un mese, con i militari del Battaglione, usciti negli ultimi giorni dall'acciaieriastal, di Mariupol. Ad annunciarlo ufficialmente è Leonid Slutsky, presidentea commissione per gli Affari esteria Duma. «Studieremo la possibilità di scambiare Medvedchuk con membri del battaglione», ha spiegato in una conferenza stampa a Donetsk. Medvedchuk era stato catturato dagli 007'Sbu mentre tentava di lasciare il paese: ora si apre uno spiraglio per uno ...

