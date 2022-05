L’equo compenso per i professionisti è il nuovo terreno di battaglia nella maggioranza (Di sabato 21 maggio 2022) È uno dei temi cari alla sinistra, ma nel gioco delle tre carte della politica stavolta a cavalcare la questione delL’equo compenso dei professionisti è la destra di Giorgia Meloni. Il disegno di legge, che porta come prima firma quella della leader di Fratelli d’Italia, non piace fino in fondo a nessun partito della maggioranza di governo. Anche a destra. Tantomeno a molti dei sindacati e delle associazioni dei professionisti, perché – dicono – finisce per penalizzare i giovani all’ingresso nel mercato, che già percepiscono redditi da fame. Il testo di 13 articoli era stato approvato alla Camera a novembre con la promessa di essere radicalmente modificato al Senato. Ora è fermo nella commissione Giustizia di Palazzo Madama, con 147 emendamenti presentati, pronto a diventare l’ennesimo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 maggio 2022) È uno dei temi cari alla sinistra, ma nel gioco delle tre carte della politica stavolta a cavalcare la questione deldeiè la destra di Giorgia Meloni. Il disegno di legge, che porta come prima firma quella della leader di Fratelli d’Italia, non piace fino in fondo a nessun partito delladi governo. Anche a destra. Tantomeno a molti dei sindacati e delle associazioni dei, perché – dicono – finisce per penalizzare i giovani all’ingresso nel mercato, che già percepiscono redditi da fame. Il testo di 13 articoli era stato approvato alla Camera a novembre con la promessa di essere radicalmente modificato al Senato. Ora è fermocommissione Giustizia di Palazzo Madama, con 147 emendamenti presentati, pronto a diventare l’ennesimo ...

