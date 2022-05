Feyenoord, Dessers: «La Roma non ci fa paura. Pronti per vincere» (Di sabato 21 maggio 2022) Cyril Dessers, attaccante del Feyenoord, ha parlato in vista della finale di Conference League contro la Roma: le dichiarazioni Cyril Dessers ha parlato ai canali ufficiali UEFA del match tra il suo Feyenoord e la Roma. LE PAROLE – «Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare le finali è il massimo che uno sportivo possa aspirare in carriera, specialmente partite come queste. Non vedo l’ora che arrivi quel giorno e spero di giocare la migliore partita della mia vita. Siamo fiduciosi. Non abbiamo paura del blasone della Roma. Siamo consapevoli delle nostre qualità. Sappiamo cosa siamo in grado di fare. Naturalmente dovremo dare il massimo, ma sappiamo anche che quando ci riusciamo, possiamo battere chiunque. Sappiamo cosa aspettarci. Siamo ben ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Cyril, attaccante del, ha parlato in vista della finale di Conference League contro la: le dichiarazioni Cyrilha parlato ai canali ufficiali UEFA del match tra il suoe la. LE PAROLE – «Non vedo l’ora di scendere in campo. Giocare le finali è il massimo che uno sportivo possa aspirare in carriera, specialmente partite come queste. Non vedo l’ora che arrivi quel giorno e spero di giocare la migliore partita della mia vita. Siamo fiduciosi. Non abbiamodel blasone della. Siamo consapevoli delle nostre qualità. Sappiamo cosa siamo in grado di fare. Naturalmente dovremo dare il massimo, ma sappiamo anche che quando ci riusciamo, possiamo battere chiunque. Sappiamo cosa aspettarci. Siamo ben ...

