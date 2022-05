Covid Ragusa | 2 458 positivi nel Ragusano

(Di sabato 21 maggio 2022)– I contagi da19 continuano a scendere in provincia di. Lo annuncia il bollettino dell’Asp didi oggi 21 maggio 2022.Iin totale sono 2458 di cui 2427 si trovano in isolamento domiciliare, 31 ricoverati negli ospedali di, Modica, Vittoria.I guariti salgono a 90.078 mentre i morti sono stabili a 550.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test per il coronavirus: 279.378 tamponi molecolari, 38.448 test sierologici, 852.106 test rapidi per un totale di 1.169.932.virus nei 12 Comuni della provincia di34 Acate99 Chiaramonte Gulfi180 Comiso41 Giarratana140 Ispica465 Modica34 Monterosso168 Pozzallo71869 Santa Croce Camerina131 Scicli348 ...

