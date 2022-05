Covid: in Puglia in due settimane nuovi casi quasi dimezzati (Di sabato 21 maggio 2022) Negli ultimi 14 giorni in Puglia i nuovi contagi Covid sono quasi dimezzati e inizia a calare anche l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Negli ultimi 14 giorni incontagisonoe inizia a calare anche l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'...

Advertising

LaGazzettaWeb : Covid, casi dimezzati in Puglia nelle ultime due settimane - news24_city : Covid, dimezzati gli attualmente positivi in Puglia: oltre 40 mila negativizzati nell’ultimo bollettino… - news24_city : Covid: in Puglia tutti a ribasso gli indicatori della pandemia, ma non si arrestano i decessi (oggi altri 9)… - news24_city : Covid, 1.761 nuovi casi e altri 6 morti in Puglia: giù i ricoveri e gli attuali positivi - news24_city : Covid, 1.761 nuovi casi e altri 6 morti in Puglia: giù i ricoveri e gli attuali positivi -