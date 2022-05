Coronavirus, 23.976 casi e 91 morti. Tasso di positività al 10,3% (Di sabato 21 maggio 2022) Il bollettino del 21 maggio 2022 Sono 91 i decessi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo quanto segnalato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 89. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 23.976 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 856.869 nella giornata di oggi. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 242 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 301, di questi 20 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 6.570. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.206.476. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 849.998. Tamponi e Tasso di positività Il ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Il bollettino del 21 maggio 2022 Sono 91 i decessi danelle ultime 24 ore in Italia, secondo quanto segnalato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 89. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 23.976 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 856.869 nella giornata di oggi. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 242 unità. Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 301, di questi 20 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 6.570. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 16.206.476. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 849.998. Tamponi ediIl ...

Advertising

messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 maggio: 23.976 nuovi casi, 91 morti. Indice di positività al 10,3 per c… - FabioTraversa : RT @you_trend: #Coronavirus, 21 maggio 2022 • Attualmente positivi: 856.869 • Deceduti: 165.918 (+91) • Dimessi/Guariti: 16.206.476 (+41.6… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.976 contagiati • 91 morti • 41.696 guariti -6 terapie intensive | -242 ricove… - nuova_venezia : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 maggio: 23.976 nuovi casi, 91 morti. Indice di positività al 10,3 per c… - CorriereAlpi : Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 maggio: 23.976 nuovi casi, 91 morti. Indice di positività al 10,3 per c… -