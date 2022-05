Atletica, Diamond League Birmingham 2022: programma e orari oggi sabato 21 maggio con Tamberi (Di sabato 21 maggio 2022) Tutto pronto a Birmingham per la tappa di Diamond League 2022, che si apre oggi in terra britannica con tanti appuntamenti di spessore. Tra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Gianmarco Tamberi, voglioso di riscatto nel salto in alto dopo un esordio stagionale all’aperto piuttosto sottotono. Tra gli azzurri sarà però impegnata anche Nadia Battocletti, che torna in pista per i 5000 metri e cerca conferme dopo gli ottimi riscontri delle ultime settimane. Esordio assoluto in Diamond League sugli 800 metri per Gaia Sabbatini. Per il resto da non perdere le due gare dei 100 metri, con la sfida Bromell-De Grasse al maschile e quella tra Thomas e Asher-Smith al femminile. Di seguito il dettaglio con gli orari di ogni gara di ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Tutto pronto aper la tappa di, che si aprein terra britannica con tanti appuntamenti di spessore. Tra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Gianmarco, voglioso di riscatto nel salto in alto dopo un esordio stagionale all’aperto piuttosto sottotono. Tra gli azzurri sarà però impegnata anche Nadia Battocletti, che torna in pista per i 5000 metri e cerca conferme dopo gli ottimi riscontri delle ultime settimane. Esordio assoluto insugli 800 metri per Gaia Sabbatini. Per il resto da non perdere le due gare dei 100 metri, con la sfida Bromell-De Grasse al maschile e quella tra Thomas e Asher-Smith al femminile. Di seguito il dettaglio con glidi ogni gara di ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica #DiamondLeague Il programma di oggi a Birmingham, in gara anche #Tamberi, #Battocletti e #Sabbatini - SkySport : Diamond League a Birmingham, Tamberi salta per il riscatto. Oggi LIVE su Sky ? Live su Sky Sport Arena dalle ore 15… - sportli26181512 : Diamond League a Birmingham, Tamberi salta per il riscatto. Oggi LIVE su Sky: Appuntamento a Birmingham (Gran Breta… - Nicola89144151 : Diamond League - prossimi appuntamenti: 21/05 15:00 Birmingham (Sky Sport Arena e Rai Sport) 28/05 22:00 Eugene (S… - RobertaFazio7 : RT @SkySport: ATLETICA DIAMOND LEAGUE MÜLLER BIRMINGHAM ? Sabato 21 maggio dalle 15.00 Sky Sport Arena ? #SkySport #Atletica #DiamonLeague… -