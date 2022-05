Anthony Hopkins è eccezionale in Armageddon Time, presentato a Cannes 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) James Gray ha impiegato nove anni per tornare al Festival di Cannes e altrettanti per tornare nella natia New York. Giovedì 19 maggio, il regista americano ha presentato il suo nono lungometraggio, Armageddon Time, in Concorso Ufficiale. Un film dolce e auto-biografico che vede il regista de I padroni della notte saltare indietro nel tempo fino ai primi anni '80 nel quartiere del Queens. Seguiamo Paul Graff (Banks Repeta), un giovane adolescente sconclusionato proveniente da una famiglia ebrea della classe media, che fa amicizia con Johnny Crocker (Jaylin Webb, fantastico), un ragazzo di colore proveniente da un ambiente molto più modesto e di cui la nonna malata di Alzheimer fatica a prendersi cura. I due bambini si lasciano andare a tutte le follie della loro età: conflitti con l'insegnante, fughe non autorizzate per ... Leggi su gqitalia (Di sabato 21 maggio 2022) James Gray ha impiegato nove anni per tornare al Festival die altrettanti per tornare nella natia New York. Giovedì 19 maggio, il regista americano hail suo nono lungometraggio,, in Concorso Ufficiale. Un film dolce e auto-biografico che vede il regista de I padroni della notte saltare indietro nel tempo fino ai primi anni '80 nel quartiere del Queens. Seguiamo Paul Graff (Banks Repeta), un giovane adolescente sconclusionato proveniente da una famiglia ebrea della classe media, che fa amicizia con Johnny Crocker (Jaylin Webb, fantastico), un ragazzo di colore proveniente da un ambiente molto più modesto e di cui la nonna malata di Alzheimer fatica a prendersi cura. I due bambini si lasciano andare a tutte le follie della loro età: conflitti con l'insegnante, fughe non autorizzate per ...

