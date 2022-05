Amici, dopo Todaro Maria De Filippi vuole “scippare” un altro ballerino a Milly Carlucci? (Di sabato 21 maggio 2022) Approdato ad Amici di Maria De Filippi da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, di cui era uno dei ballerini più in vista, Raimondo Todaro è diventato immediatamente uno dei grandi protagonisti del talent nelle vesti di insegnante di ballo. E ora la cosa potrebbe ripetersi, visto che si mormora con insistenza che la De Filippi e gli autori di Amici stiano corteggiando con insistenza un altro iconico ballerino del programma. Il nome non si conosce, ma in tanti suppongono si tratti di Vito Coppola, ballerino e (ex?) compagno di Arisa, che potrebbe diventare un nuovo volto di punta di Amici, magari chissà, assieme alla stessa Arisa! Ora tuttavia è troppo presto per capire cosa bolle ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 21 maggio 2022) Approdato addiDeda Ballando con le Stelle di, di cui era uno dei ballerini più in vista, Raimondoè diventato immediatamente uno dei grandi protagonisti del talent nelle vesti di insegnante di ballo. E ora la cosa potrebbe ripetersi, visto che si mormora con insistenza che la Dee gli autori distiano corteggiando con insistenza uniconicodel programma. Il nome non si conosce, ma in tanti suppongono si tratti di Vito Coppola,e (ex?) compagno di Arisa, che potrebbe diventare un nuovo volto di punta di, magari chissà, assieme alla stessa Arisa! Ora tuttavia è troppo presto per capire cosa bolle ...

