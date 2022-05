Zelensky presto sostituito? Chi prenderà il suo posto (Di venerdì 20 maggio 2022) Si parla di una possibile messa all’angolo dell’attuale presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. A gestire le trattative con il Cremlino sulla Azovstal, ossia la resa dei soldati ucraini all’esercito russo, è stata ?la vicepremier Iryna Vereshchuk. La donna ha firmato la resa che rischia di compromettere l’immagine ormai simbolica della resistenza contro i russi. prenderà lei definitivamente il comando della nazione in guerra? Zelensky sarà sostituito? Ecco il nome del possibile prossimo presidente ucraino Da giorni il presidente ucraino è stato sostituito da Iryna Vereshchuk. La vice primo ministro ha preso in mano le decisioni riguardo alla guerra in Ucraina. La Vereshchuk ha preso l’importante decisione di firmare la resa dei soldati ucraini all’interno dell’acciaieria Azovstal. Il motivo? Troppi ... Leggi su tvzap (Di venerdì 20 maggio 2022) Si parla di una possibile messa all’angolo dell’attuale presidente ucraino, Volodymyr. A gestire le trattative con il Cremlino sulla Azovstal, ossia la resa dei soldati ucraini all’esercito russo, è stata ?la vicepremier Iryna Vereshchuk. La donna ha firmato la resa che rischia di compromettere l’immagine ormai simbolica della resistenza contro i russi.lei definitivamente il comando della nazione in guerra?sarà? Ecco il nome del possibile prossimo presidente ucraino Da giorni il presidente ucraino è statoda Iryna Vereshchuk. La vice primo ministro ha preso in mano le decisioni riguardo alla guerra in Ucraina. La Vereshchuk ha preso l’importante decisione di firmare la resa dei soldati ucraini all’interno dell’acciaieria Azovstal. Il motivo? Troppi ...

