WTA Rabat 2022, Martina Trevisan vince il derby con Lucia Bronzetti e vola in finale! (Di venerdì 20 maggio 2022) Il torneo WTA 250 di Rabat, in Marocco, ha appena visto concludersi la seconda semifinale del main draw di singolare: il derby italiano premia Martina Trevisan, che regola in un'ora e mezza di gioco la connazionale Lucia Bronzetti, battuta con un perentorio 6-3 6-3, e si regala in finale la sfida con la statunitense Claire Liu. Nel primo set la prima ad avvantaggiarsi è Bronzetti, che si procura un break point nel quinto gioco e lo converte, portandosi sul 3-2. Da quel momento Trevisan cresce e trova l'immediato controbreak, prima di centrare un nuovo strappo nell'ottavo gioco che fa da preludio alla fine del primo parziale sul 6-3 dopo 41 minuti. La seconda partita vede Trevisan allungare per prima grazie al break a trenta maturato ...

