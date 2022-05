Vaiolo delle scimmie: quali sono i sintomi e chi è il paziente zero venuto dalle Canarie (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie o monkeypox virus è comparso anche in Italia dopo i casi segnalati in Portogallo, Spagna e Regno Unito. Il paziente zero è un uomo di 40 anni domiciliato a Roma nel quadrante Sud-Est ma residente all’estero. Si è presentato all’Inmi Spallanzani il 17 maggio scorso. Era rientrato dalle isole Canarie all’inizio del mese. Poi ha cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia. Ovvero prima quelli simili all’influenza: febbre, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza. Poi le lesioni sulla pelle simili a delle pustole che hanno ricoperto prima le spalle, poi la schiena e poi altre parti del corpo. Febbre, mal di testa, lesioni sulla pelle e pustole Il decorso normale della malattia vede di solito ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilo monkeypox virus è comparso anche in Italia dopo i casi segnalati in Portogallo, Spagna e Regno Unito. Ilè un uomo di 40 anni domiciliato a Roma nel quadrante Sud-Est ma residente all’estero. Si è presentato all’Inmi Spallanzani il 17 maggio scorso. Era rientratoisoleall’inizio del mese. Poi ha cominciato ad accusare i primidella malattia. Ovvero prima quelli simili all’influenza: febbre, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza. Poi le lesioni sulla pelle simili apustole che hanno ricoperto prima le spalle, poi la schiena e poi altre parti del corpo. Febbre, mal di testa, lesioni sulla pelle e pustole Il decorso normale della malattia vede di solito ...

