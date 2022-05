Vaiolo delle scimmie, perché la malattia rischia di trasmettersi di più tra la comunità gay (Di venerdì 20 maggio 2022) “È stata osservata una trasmissione del virus del Vaiolo delle scimmie nell’ambito della comunità gay, tra uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini”. A segnalarlo, giovedì 19 maggio, è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La risposta, in Italia, del Partito Gay è arrivata immediatamente: “In merito alla epidemia di Vaiolo chiediamo chiarimenti al Ministero della Salute e che siano vietate affermazioni come quella del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che afferma che le persone gay sono a rischio, per tale epidemia”. Il Partito Gay teme infatti che “nuovamente come negli anni Ottanta si crei uno stigma contro le persone gay“, sottolinea Fabrizio Marrazzo, il portavoce del Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) “È stata osservata una trasmissione del virus delnell’ambito dellagay, tra uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini”. A segnalarlo, giovedì 19 maggio, è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La risposta, in Italia, del Partito Gay è arrivata immediatamente: “In merito alla epidemia dichiediamo chiarimenti al Ministero della Salute e che siano vietate affermazioni come quella del Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) che afferma che le persone gay sono a rischio, per tale epidemia”. Il Partito Gay teme infatti che “nuovamente come negli anni Ottanta si crei uno stigma contro le persone gay“, sottolinea Fabrizio Marrazzo, il portavoce del Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, ...

