Ultime Notizie – Fedez e il ‘sogno’ Blink 182 | l’incontro con Mark Hoppus

"Uscire con Mark Hoppus dei Blink 182 era un sogno. Ora ha assunto un significato diverso". Fedez dal suo profilo Instagram racconta l'incontro a Milano con Mark Hoppus, leader dei Blink 182 e da sempre idolo del rapper. "Chi mi conosce, sa quanto sono fan dei Blink 182. Uscire a cena con Mark Hoppus era già un sogno, ma oggi ha assunto un significato diverso. Ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore, anche lui ha avuto un'esperienza simile. Ci siamo scritti dal giorno prima della mia operazione, oggi ci siamo visti a cena. Mi ha voluto donare una spilla che hanno solo Tom DeLonge e Travis Barker", gli altri membri dei Blink 182. "Confesso che ho pianto come un ...

