Salute | a Modica due giorni sulla fibromialgia

Leggi su quotidianodiragusa

(Di venerdì 20 maggio 2022)– Auna ‘due, venerdì 20 e sabato 21 maggio, articolata in un incontro con la cittadinanza e in un convegno ECM riservato ai professionisti in ambito sanitario. L’evento, intitolato “: malattia di genere?” avrà luogo presso l’auditorium ‘Floridia’ ed è organizzato dalla Associazione Italiana Donne Medico. Nella locandina di presentazione si legge “La, detta anche “sindrome di Atlante” il gigante condannato a Zeus a portare sulle spalle il peso della volta celeste, è un termine che unisce letteralmente tre vocaboli: fibra che rimanda al tessuto fibroso, mia che rimanda al tessuto muscolare e algìa che rimanda al sintomo dolore. Interessa circa il 2-5% della popolazione, con predilizione per il ...