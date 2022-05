Rosalinda Cannavò in difficoltà | “Non sono nelle condizioni migliori”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Qualche problema fisico perche allarma i fan su Instagram: “Non” Noni giorni più felici della vita di. La bella artista siciliana e fidanzata di Andrea Zenga ha infatti ammesso su Instagram di ritrovarsi a fare i conti con alcuni problemi fisici che la stanno limitando in questo periodo. Questa mattina l’ex gieffina ha preso la parola sui propri socia per spiegare come stanno le cose: “Grazie per esservi preoccupati ieri – ha esordito la cantante sui social – , anche se non era quella la mia intenzione. Ieri però stavo veramente molto, ma molto male. Grazie al mio osteopata ora riesco a fare un po’ di movimento con il collo. Ero veramente distrutta, oggi non ...