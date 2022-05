Morata Juve, potrebbero cambiare gli scenari sul futuro: le ultime (Di venerdì 20 maggio 2022) Morata Juve, nuovo colpo di scena nel futuro dell’attaccante spagnolo. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi La volontà della Juve per Morata è quella di non voler riscattare l’attaccante spagnolo. I bianconeri sarebbero abbastanza decisi ma potrebbe giocare su una carta a loro vantaggio. L’Atletico Madrid e Simeone non rivorrebbero Morata in Spagna, ed ecco che la Juve potrebbe tornare alla carica chiedendo uno sconto ai Colchoneros. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022), nuovo colpo di scena neldell’attaccante spagnolo. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi La volontà dellaperè quella di non voler riscattare l’attaccante spagnolo. I bianconeri sarebbero abbastanza decisi ma potrebbe giocare su una carta a loro vantaggio. L’Atletico Madrid e Simeone non rivorrebberoin Spagna, ed ecco che lapotrebbe tornare alla carica chiedendo uno sconto ai Colchoneros. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

