Monopoli | Colombo | “Catanzaro di livello | ma possiamo ripetere il miracolo di Cesena”

Advertising

infoitsport : Monopoli, Colombo: 'A Catanzaro con l'intento di fare l'impresa' - wikigreg : Questo gol è copiato pari pari da dieci reti stagionali del Monopoli di Colombo - infoitsport : Monopoli-Catanzaro, Colombo: 'C'è un po' di rammarico, proveremo a fare l'impresa nella gara di ritorno' - BlunoteWeb : Monopoli: Colombo, ’Pagati a caro prezzo due errori’ - zazoomblog : Monopoli Colombo: “Per noi grande soddisfazione essere qui. L’impresa di Cesena…” - #Monopoli #Colombo: #grande -

Sabato 21 maggio, alle ore 18 , allo stadio 'Ceravolo', il Catanzaro di Vincenzo Vivarini ospiterà ildi Alberto, il match è valido per il ritorno dei quarti di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C . Prima di scoprire dove vedere Catanzaro -in diretta tv ...Alora servirà un'impresa, ossia vincere almeno segnando due gol di scarto come accaduto contro il Cesena. Il tecnico Alberto, nel post - gara, ha analizzato la sconfitta. 'Abbiamo ...Alberto Colombo, allenatore del Monopoli, ha presentato la sfida di ritorno dei quarti di finale dei playoff in casa del Catanzaro: "La partita è lunga, abbiamo un avversario maturo e consapevole ...Le dichiarazioni del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, alla vigilia del match contro il Catanzaro, sfida di ritorno dei playoff di Serie C, in programma allo Stadio "nicola Ceravolo", sabato 21 m ...