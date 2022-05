MIMO 2022 - Parate | appuntamenti in pista e test drive | il programma completo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Gli organizzatori delhanno diffuso ildella mafestazione prevista dal 16 al 19 giugno. Il Milano Monza Motor Show è giunto alla seconda edizione e si prepara ad accogliere circa mezzo milione di visitatori nell'arco dei tre giorni. Per consentire a tutti di raggiungere l'evento, è stata stipulata anche una convezione con Frecciarossa, con sconti fino al 50% sul biglietto del treno. Il tagliando gratuitoPass consentirà ai visitatori di accedere a tutte le aree della manifestazione e permetterà di ottenere riduzioni per l'accesso ai musei della zona, hotel, trasporti e impianti sportivi. La Premiere Parade al Duomo di Milano. L'evento si aprirà il 16 giugno alle 9.30 in piazza Duomo a Milano, con il taglio del nastro insieme ai rappresntanti delle istituzioni e ai ...

Advertising

Autoprove : ??Sconti #Frecciarossa per il #MIMO 2022 -

QN Motori

VEDI ANCHE: aperte le iscrizioni per il Trofeo1.000 Miglia: novità e sorprese per la seconda edizione lombarda, ecco cosa ci aspetta VIDEO: chi ti incontro aBotta e ...Il 16 giugnoalle ore 9:30partira con il taglio del nastro davanti alCenter , l'headquarter della manifestazione che sorgera in piazzetta Reale, all'interno di piazza Duomo, accanto ... MIMO 2022, 40 Marchi presenti. Programma e informazioni - QN Motori Taglio del nastro il 16 giugno alle 9.30 in piazza Duomo, a Milano. Sabato 18 e domenica 19 le iniziative all'autodromo di Monza, compresi gli hot-lap sulla Pagani ...A meno di un mese dalla seconda edizione del Milano Monza Motor Show sono stati svelati alcuni dettagli sulle iniziative in programma ...