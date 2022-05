Mariupol | Russia | “Preso il controllo di Azovstal”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Laha annunciato di averildell’acciaieria. Secondo quanto riporta la Tass, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin del completamento dell’operazione e della completa liberazione dello stabilimento dai militanti ucraini. “Le strutture sotterranee didove si nascondevano i militanti sono ora sotto il pienodelle forze armate russe”, ha detto il ministero in una nota, aggiungendo che in totale 2.439 combattenti ucraini si sono arresi. Ogg si è arreso l’ultimo gruppo di 531 militanti. I canali Telegram filorussi diffondono un video in cui Sergei Volynsky, comandante della 36esima brigata, dichiara che l’unità si è arresa. Se confermata, la resa ...