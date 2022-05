Marcia inserita, freno a mano? I dubbi sull'incidente all'asilo (Di venerdì 20 maggio 2022) L'auto piombata sulla scuola all'Aquila. La donna: "Distrutti, ho provato a fermare l'auto con le mani". Il figlio maggiore trovato al posto di guida. Attesa la perizia sulle cause della tragedia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) L'auto piombataa scuola all'Aquila. La donna: "Distrutti, ho provato a fermare l'auto con le mani". Il figlio maggiore trovato al posto di guida. Attesa la periziae cause della tragedia

Advertising

PivaEdoardo : RT @Yoda15271485: Guido dal 1975, in una città dove ci sono salite e discese ripide. Ho sempre parcheggiato con la marcia inserita, il fren… - GiorgioAntonel1 : RT @Yoda15271485: Guido dal 1975, in una città dove ci sono salite e discese ripide. Ho sempre parcheggiato con la marcia inserita, il fren… - LuciaLaVita1 : RT @Yoda15271485: Guido dal 1975, in una città dove ci sono salite e discese ripide. Ho sempre parcheggiato con la marcia inserita, il fren… - ClaudioAgos : RT @Yoda15271485: Guido dal 1975, in una città dove ci sono salite e discese ripide. Ho sempre parcheggiato con la marcia inserita, il fren… - Carlingi : @AnnaritaNinni @tittilan2014 Non capisco: marcia inserita e motore spento l'auto non dovrebbe muoversi -