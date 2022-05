Mancini | “Da noi i giovani bravi non riescono a trovare spazio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Sinceramente speravo potessero venir fuori più giocatori, ma in questi anni la situazione non è cambiata: ci sono tantiche non. Negli ultimi 4 anni è successo poco e infatti in Nazionale siamo sempre gli stessi”. A dichiararlo è Roberto, ct della Nazionale, intervenendo in videocollegamento al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che l’Italia si merita’. “La prima cosa è dare più fiducia agli allenatori – ha aggiunto– come ha fatto il Milan con Pioli: due anni fa sembrava dovesse andar via, oggi sta vincendo il campionato. Molti tecnici non fanno giocare iperché hanno paura di sbagliare. Essere scesi al 32% di calciatori italiani è fortemente limitativo per tutte le nazionali”. ...