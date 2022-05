Lotito | “Abbiamo qualche rammarico | ma in generale abbiamo raggiunto un posizionamento che…”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Claudio, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa durante la presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore. Di seguito le parole del patron biancoceleste. “La stagione finisce domani, vediamo quale sarà ildefinitivo.perché la squadra era attrezzata per fare molto bene. I cambiamenti portano assestamenti, gli assestamenti non hanno portato i risultati sperati in alcuni ambiti. Inunche non ci fa rimpiangere eccessivamente quelle che erano le aspettative“.: “Stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi…” SARRI E ROSA – “Aver cambiato la guida ...

... Claudio, torna a parlare delle pesanti critiche al quale deve sottostare il suo operato. 'In questo Paese si valutano solo i proclami , non i risultati - ha aggiunto - . Noi non...Commenta per primo Ha ragione: in effetti la stampa romana è disgustosa, lui non ci parla mai, a parte se lo chiamano se viene fermato per strada. Ha ragionequalche rimpianto, ma no, la squadra non era attrezzata per fare bene. Era attrezzata per arrivare in Europa League, per fare una competizione, ed è stato comunque un mezzo miracolo. ...Presente alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato di vari temi: "La stagione finisce sabato, quindi vediamo quale ...A margine della presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione e sulle ...