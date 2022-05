Inter, il danno oltre la beffa: la notizia fa gongolare il Milan (Di venerdì 20 maggio 2022) Inter e Milan si preparano a un ultimo turno che assegnerà lo Scudetto e che potrebbe avere anche altre conseguenze per i due club. A 90 minuti dalla fine, la Serie A 2021/2022 si prepara ad assegnare il 120° titolo di campione d’Italia in un clima di attesa sempre più spasmodico per due club. Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022)si preparano a un ultimo turno che assegnerà lo Scudetto e che potrebbe avere anche altre conseguenze per i due club. A 90 minuti dalla fine, la Serie A 2021/2022 si prepara ad assegnare il 120° titolo di campione d’Italia in un clima di attesa sempre più spasmodico per due club.Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Alex17116528 : @Venom_1908 che ne pensi delle voci che dicono che il tempo non è dalla parte del'inter perché senza togliere sanch… - mantegazziani : Che bello vincere uno scudetto con i media che, gioiosi, ti spingono e ti danno entusiasmo! Beati voi, milanisti! A… - tribsportblog : @JeriCool94 Interpretazione fantasiosa. Meglio vincere lo scudetto. Ho solo detto che domenica la pressione sarà su… - mauro_sommella : @FusatoRiccardo È vero. Però se si danno 11 milioni ad un allenatore poi non si può parlare di ridimensionamento. C… - infoitsport : Inter, Perisic allontana le voci, Gds: “Atto dovuto. A Torino danno per scontato…” -

Sampdoria sulla graticola A Roma danno per concluso l'accordo con Caputo per il suo trasferimento alla Lazio, manca però ... Ma sono diversi i blucerchiati che domenica 22 maggio contro l'Inter - a proposito i nerazzurri la ... Sfida Inter - Milan, comunque vada sarà una beffa. Ma Inzaghi ha 10 punti in meno di Conte... Ammesso che l'Inter si sia indebolita, se avesse avuto soltanto cinque punti in meno rispetto al ... Mentre all'altra rimarrà la beffa, prima ancora del danno. Inter e Juve danno vita a uno ‘scambio’ clamoroso InterLive.it A Romaper concluso l'accordo con Caputo per il suo trasferimento alla Lazio, manca però ... Ma sono diversi i blucerchiati che domenica 22 maggio contro l'- a proposito i nerazzurri la ...Ammesso che l'si sia indebolita, se avesse avuto soltanto cinque punti in meno rispetto al ... Mentre all'altra rimarrà la beffa, prima ancora del