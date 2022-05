Il nostro approccio rapace nei confronti del Pianeta ci sta condannando (Di venerdì 20 maggio 2022) «Nel 2023 avremo un problema di carenza di cibo», ha detto David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, la scorsa settimana durante una conferenza a New York, aggiungendo che la guerra esacerba altre minacce. Inclusi i cambiamenti climatici. Secondo l’analisi del Programma alimentare mondiale, all’inizio del 2022 276 milioni di persone in tutto il mondo stavano già affrontando la fame acuta. Se il conflitto tra la Russia e l’Ucraina dovesse continuare, si verificherà un aumento di circa 47 milioni di unità. Con i numeri più gravi nell’Africa subsahariana. La maggior parte del cibo prodotto dall’Ucraina era sufficiente a sfamare 400 milioni di persone, ma l’interruzione delle esportazioni dovuta al conflitto ha già spinto i prezzi delle materie prime alimentari ben al di sopra dei record. Questa crisi, assieme all’aumento del costo del ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 maggio 2022) «Nel 2023 avremo un problema di carenza di cibo», ha detto David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, la scorsa settimana durante una conferenza a New York, aggiungendo che la guerra esacerba altre minacce. Inclusi i cambiamenti climatici. Secondo l’analisi del Programma alimentare mondiale, all’inizio del 2022 276 milioni di persone in tutto il mondo stavano già affrontando la fame acuta. Se il conflitto tra la Russia e l’Ucraina dovesse continuare, si verificherà un aumento di circa 47 milioni di unità. Con i numeri più gravi nell’Africa subsahariana. La maggior parte del cibo prodotto dall’Ucraina era sufficiente a sfamare 400 milioni di persone, ma l’interruzione delle esportazioni dovuta al conflitto ha già spinto i prezzi delle materie prime alimentari ben al di sopra dei record. Questa crisi, assieme all’aumento del costo del ...

Advertising

tomflood1 : RT @CicloMamaa70: Chiediamo agli utenti fragili della strada (ciclisti, pedoni) di avere comportamenti sicuri e responsabili in modo che gl… - colonnelloedi : Inoltre, i Mi piace, i Retweet e le condivisioni verranno disabilitati e l'avviso si collegherà a ulteriori informa… - OscardiMontigny : In #Flowe puntiamo sull’importanza del singolo individuo come nucleo centrale della società. È il nostro approccio,… - EnricoFaraboll1 : nostro approccio alla disinformazione in caso di crisi. ************* In sostanza: non saranno tollerati tweet che… - PieroZannini : RT @scb_italy: ??Il progetto 'Attori della Conservazione' è un'iniziativa per l'educazione ambientale che si basa su un approccio learning-b… -