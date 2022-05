Guerra in Ucraina, Mosca: "Azovstal è totalmente nelle nostre mani" - Shoigu a Putin: "Missione compiuta" (Di venerdì 20 maggio 2022) L'ultima resistenza è caduta, ad arrendersi in totale sono stati 2.439 combattenti ucraini. Il comandante di Azov, Denis Prokopenko è stato portato via 'con un veicolo blindato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 maggio 2022) L'ultima resistenza è caduta, ad arrendersi in totale sono stati 2.439 combattenti ucraini. Il comandante di Azov, Denis Prokopenko è stato portato via 'con un veicolo blindato ...

Advertising

matteorenzi : Sono intervenuto al Senato cercando di fare una riflessione articolata sulle conseguenze della guerra in Ucraina. L… - PiazzapulitaLA7 : Guerra in Ucraina: il 60,8% degli italiani non gradisce l'operato della Nato I sondaggi @Index_Research… - ladyonorato : Il mio intervento di oggi in plenaria a Bruxelles: L’UE non è imparziale né credibile. I crimini di guerra in Ucrai… - SgarbiGabriele : RT @elio_vito: È in corso una guerra, con l'invasione e l'occupazione russa di parte dell'Ucraina. Disinformazione ed attacchi cibernetici… - Mega_Fauna : RT @elio_vito: Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve accettare… -