Giugliano. Rom e roghi, Pirozzi: “Abbiamo bonificato ma continuano a sversare, ora si sgomberi campo rom” (Di venerdì 20 maggio 2022) Giugliano. “Se non smantelliamo i campi rom ci ritroveremo sempre a raccontare nuovi roghi vivendo da ostaggi nelle nostre case”. Sono le parole pubblicate in un post sui social dal sindaco di Giugliano Pirozzi parlando di roghi tossici e dell’arrivo della stagione degli incendi. Parole dure contro i rom e certifica, a suo dire, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 maggio 2022). “Se non smantelliamo i campi rom ci ritroveremo sempre a raccontare nuovivivendo da ostaggi nelle nostre case”. Sono le parole pubblicate in un post sui social dal sindaco diparlando ditossici e dell’arrivo della stagione degli incendi. Parole dure contro i rom e certifica, a suo dire, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Peppe91176 : Giugliano in Campania, @gabriellapeluso (@FratellidItalia ) insiste: da sempre denunciamo l'emergenza dei campi rom - anteprima24 : ** Campi rom, #Grant (#Lega) al sindaco di Giugliano: 'C'è la soluzione, ma in consiglio non si discute' **… - cronachecampane : Terra dei fuochi, il sindaco di Giugliano: 'Sgomberare i campi rom' #campirom #sindacodiGiugliano #terradeifuochi - corrmezzogiorno : #Napoli Il sindaco di Giugliano: «Via i campi rom, basta vivere da ostaggi in casa I r... - iISud24 : Giugliano, Pirozzi minaccia: «Sgomberare i campi Rom. Pronti a scendere in piazza» #19maggio #napoli #campania… -