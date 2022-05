Fratello e sorella scavano una buca di 3 metri in spiaggia ma all’improvviso crolla tutto: 18enne muore sepolto dalla sabbia (Di venerdì 20 maggio 2022) Una tranquilla gita in spiaggia si è trasformata in tragedia per una famiglia originaria di Union, nel Maine, Stati Uniti. tutto è accaduto martedì 17 maggio, quando il 18enne Levy Caverley, insieme a genitori e sorella minore, si è recato sulla spiaggia di Toms River nel New Jersay. Fatale la decisione del ragazzo di costruire, insieme alla sorella, una buca di sabbia. Come racconta il DailyMail, i due ragazzi, con l’aiuto di due frisbee, hanno scavato per ore, riuscendo a creare una fossa di oltre tre metri di profondità. Intorno alle 16, però, la buca è improvvisamente crollata su di loro, seppellendoli vivi sotto gli occhi di genitori e presenti. I soccorsi sono subito intervenuti riuscendo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Una tranquilla gita insi è trasformata in tragedia per una famiglia originaria di Union, nel Maine, Stati Uniti.è accaduto martedì 17 maggio, quando ilLevy Caverley, insieme a genitori eminore, si è recato sulladi Toms River nel New Jersay. Fatale la decisione del ragazzo di costruire, insieme alla, unadi. Come racconta il DailyMail, i due ragazzi, con l’aiuto di due frisbee, hanno scavato per ore, riuscendo a creare una fossa di oltre tredi profondità. Intorno alle 16, però, laè improvvisamenteta su di loro, seppellendoli vivi sotto gli occhi di genitori e presenti. I soccorsi sono subito intervenuti riuscendo a ...

Advertising

FQMagazineit : Fratello e sorella scavano una buca di 3 metri in spiaggia ma all’improvviso crolla tutto: 18enne muore sepolto dal… - Gianni_gian13 : RT @AngeMontalbetti: Sole e Andrea?? Come fratello e sorella e io amo la loro amicizia?? Buon aperitivo???? @Soleil_stasi #SoleArmy #stateofs… - esaurita_molto_ : @Una_Gioia_Mai Anche mio figlio, stessa età di Leone... E pensa che i miei hanno la cameretta insieme verde e la so… - dabismile : mia sorella a 22 anni dice che nostro fratello non può giocare con la mia nintendo perché rosa ???? come se cambiasse… - Arabella_88888 : RT @naley23: Era già sospetto che la conoscenza di queste foto apparisse proprio dp la sua permanenza in infermeria,ma poi che una sorella… -