Follia di Vieira | aggredisce un tifoso dell’Everton! Il motivo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ieri sera è andato in scena il recupero di Premier League tra Everton e Crystal Palace, partita che valeva tantissimo per le Toffees ancora invischiati nella lotta salvezza. Frank Lampard è riuscito, con una vittoria per 3-2, a strappare il pass per la salvezza, che si era complicata notevolmente nelle ultime giornate. Ma la notizia principale non è questa. EvertonCrystal Palace Al termine della partita, tutti i tifosi dell’Everton sono entrati in campo per festeggiare lo scampato pericolo della retrocessione ed alcuni si sono diretti verso l’allenatore del Crystal Palace. L’ex Arsenal ha reagito ad alcune parole di troppo prendendo ripetutamente a calci e spinte a questi tifosi.