Decreto taglia prezzi: il testo integrale in pdf (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella giornata del 19 maggio è arrivata l’approvazione definitiva alla Camera del ddl di conversione del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il cosiddetto Decreto taglia prezzi. In sede di conversione sono stati approvati diversi emendamenti e il testo si è arricchito di articoli. In particolare, mentre il Decreto-legge approvato in CdM lo scorso 18 marzo era composto da 38 articoli, il testo definitivo consta di 89 articoli, raggruppati in 6 Titoli. Il testo tocca i seguenti ambiti: contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti misure in tema di prezzi dell’energia sostegni alle imprese presidi a tutela ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 20 maggio 2022) Nella giornata del 19 maggio è arrivata l’approvazione definitiva alla Camera del ddl di conversione del-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il cosiddetto. In sede di conversione sono stati approvati diversi emendamenti e ilsi è arricchito di articoli. In particolare, mentre il-legge approvato in CdM lo scorso 18 marzo era composto da 38 articoli, ildefinitivo consta di 89 articoli, raggruppati in 6 Titoli. Iltocca i seguenti ambiti: contenimento dell’aumento deidell’energia e dei carburanti misure in tema didell’energia sostegni alle imprese presidi a tutela ...

