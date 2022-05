De Luca la attacca, Carfagna perde l'aplomb: “Ti mando il maalox, tu parli, io faccio” (Di venerdì 20 maggio 2022) Un derby in salsa salernitata. Non si sono risparmiati attacchi la ministra per il Sud Mara Carfagna e il governatore campano Vincenzo De Luca. Tema del contendere la mancata partecipazione di quest'ultimo alla «Cernobbio» del Sud celebrata lo scorso week end a Sorrento per iniziativa della Carfagna. Il governatore ha stroncato l'evento: «Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali» ha detto De Luca. Pronta la replica del ministro: «Ho inviato questa confezione di maalox al Presidente De Luca: a volte può capitare che mentre tu fai "ammuina" gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…». De Luca non ci sta e scrive su Facebook ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Un derby in salsa salernitata. Non si sono risparmiati attacchi la ministra per il Sud Marae il governatore campano Vincenzo De. Tema del contendere la mancata partecipazione di quest'ultimo alla «Cernobbio» del Sud celebrata lo scorso week end a Sorrento per iniziativa della. Il governatore ha stroncato l'evento: «Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali» ha detto De. Pronta la replica del ministro: «Ho inviato questa confezione dial Presidente De: a volte può capitare che mentre tu fai "ammuina" gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere…». Denon ci sta e scrive su Facebook ...

