Campo Pacevecchia | l’assessore Cappa risponde al Pd

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota delAttilioin risposta al comunicato a firma del Gruppo Consiliare del PD sulla questione legata al: “A seguito dei rilievi formulati dall’Ufficio Sport con nota del26/09/2019, il Settore Patrimonio in data 19/02/2020 emetteva l’ordinanza prot. N. 15 di rilascio delda Rugby, sito in via G. D’Orso, nel quartiere. In assenza di esecuzione la richiesta veniva reiterata dal Settore Sport in data 20/04/2021. Il Segretario Generale, su richiesta del Settore Patrimonio del 27/04/2021, circa la possibilità di eseguire l’ordinanza, con parere scritto resto in data 10/05/2021, confermava l’applicazione per analogia della sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili ...

... invece, sull'albo pretorio del Comune è comparsa una delibera di Giunta avente come oggetto l'atto di indirizzo relativo proprio all'impianto di rugby di via. Con essa, di fatto, l'...Nella giornata di ieri, invece, sull'albo pretorio del Comune è comparsa una delibera di Giunta avente come oggetto l'atto di indirizzo relativo proprio all'impianto di rugby di via. Con ... Campo Pacevecchia, ok all'affidamento a tempo al Rugby Benevento Come noto, Sindaco e assessori hanno trenta giorni di tempo per rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Ebbene, trascorsi oltre due mesi, da palazzo Mosti non è giunta alcuna rispos ...Di seguito la nota stampa odierna del Gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento: “Il 15 marzo scorso Giovanni De Lorenzo, consigliere comunale del Partito Democratico, presentav ...