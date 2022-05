(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Si è aperta in Parlamento una battaglia che evidenzia come la lobby delleabbia condizionato fino ad oggi, in maniera trasversale, la politica del nostro Paese. Non c'è una forza politica della maggioranza che stia, in queste ore, mettendo al centro la tutela delle nostre spiagge. In particolar modoe Forza Italia oggi sono i paladini della difesa deiinsostenibili per il Paese, difendendo, ad esempio, la concessione balneare del Twiga di Briatore e della Santanché che pagano allo stato 19 mila euro a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro”. Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde Angelo. “Tra i vari emendamenti -aggiunge- ci sono quelli dei relatori che mettono a gara le ultime spiagge libere, dando il via a una vergognosa cementificazione delle ...

TV7Benevento : Balneari: Bonelli (Ev), 'Lega ed Fi difendono privilegi' - -

Il Tempo

Dal punto di vista musicale abbiamo affidato il tutto al dottor, che si occupa dell'evento ... non soltanto concentrate nei mesidi luglio e agosto, ma negli ultimi 30 anni abbiamo ... La corsa per approvare il ddl concorrenza 2021 in tempi utili – per quanto in forte ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dal governo – rischia di trasformarsi in farsa. Mentre sulle grandi ...