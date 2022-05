Anticipazioni Uomini e Donne puntata di oggi venerdì 20 maggio 2022 | Veronica ha fatto la sua scelta!

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento settimanale con, il dating show condotto da Maria De Filippi. Per ladi, ne siamo sicuri, non mancheranno sorprese e colpi di scena. Ma cosa accadrà dunque in studio? Con quali storie si chiuderà la settimana? Ecco allora tutte le. Cosa è successo nelladi ieri aPartiamo intanto da quanto accaduto ieri nelladi giovedì. Spazio è stato dato, come anticipato in questo articolo, al trono Over. Tra Bruno e Rosetta ad esempio procede a gonfie vele e si parla addirittura di trasferimento! Biagio ha invece chiuso con Sylviane. Spoiler trono classicodel 20Vediamo adesso cosa ...