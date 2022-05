Wta Strasburgo 2022: programma, orari e ordine di gioco venerdì 20 maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 20 maggio al Wta di Strasburgo 2022. E’ tempo di semifinali sulla terra francese. La numero uno del seeding affronta la slovena classe 2000 Kaja Juvan, mentre la vincente tra Glubic e Dodin incontrerà quella del match tra Kerber e Linette. Di seguito l’ordine di gioco. PATRICE DOMINGUEZ Secondo match a partire dalle ore 13: (1) Pliskova vs Juvan A seguire: (9) Glubic/Dodin vs (2) Kerber/(8) Linette SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilcon glie l’didi20al Wta di. E’ tempo di semifinali sulla terra francese. La numero uno del seeding affronta la slovena classe 2000 Kaja Juvan, mentre la vincente tra Glubic e Dodin incontrerà quella del match tra Kerber e Linette. Di seguito l’di. PATRICE DOMINGUEZ Secondo match a partire dalle ore 13: (1) Pliskova vs Juvan A seguire: (9) Glubic/Dodin vs (2) Kerber/(8) Linette SportFace.

Advertising

zazoomblog : Tabellone Wta Strasburgo 2022: Pliskova numero uno riecco Kerber - #Tabellone #Strasburgo #2022: - zazoomblog : Tabellone Wta Strasburgo 2022: Pliskova numero uno riecco Kerber - #Tabellone #Strasburgo #2022: - livetennisit : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lucia Bronzetti e Martina T… - infoitsport : WTA 250 Rabat e Strasburgo: I risultati con il dettaglio del Day 3. Eliminata a Rabat Cristiana Ferrando - vincenzoarmetta : Go go go kerber vittoria e si vola agli ottavi del wta Strasburgo -