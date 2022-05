Wta Rabat 2022, Trevisan in semifinale: Rus sconfitta in due set (Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano le emozioni per Martina Trevisan al Wta di Rabat 2022. Dopo la vittoria di ieri agli ottavi contro la numero 10 al mondo Muguruza, l’azzurra ha sconfitto in due set Arantxa Rus conquistando l’accesso per la semifinale. Grande battaglia nel primo set; la 28enne fiorentina conquista subito un break allungando sul 3-0, ma trova la risposta dell’olandese che pareggia i conti sul 3-3. Altro botta e risposta nell’ottavo (5-3) e nono gioco (5-4), così come nell’undicesimo (5-6) e dodicesimo (6-6), ma al tie break è l’azzurra ad imporsi grazie a due mini break finali sul 7-4. A decidere il secondo parziale i due break finali di Trevisan per il 6-3 conclusivo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Continuano le emozioni per Martinaal Wta di. Dopo la vittoria di ieri agli ottavi contro la numero 10 al mondo Muguruza, l’azzurra ha sconfitto in due set Arantxa Rus conquistando l’accesso per la. Grande battaglia nel primo set; la 28enne fiorentina conquista subito un break allungando sul 3-0, ma trova la risposta dell’olandese che pareggia i conti sul 3-3. Altro botta e risposta nell’ottavo (5-3) e nono gioco (5-4), così come nell’undicesimo (5-6) e dodicesimo (6-6), ma al tie break è l’azzurra ad imporsi grazie a due mini break finali sul 7-4. A decidere il secondo parziale i due break finali diper il 6-3 conclusivo. SportFace.

