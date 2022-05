(Di giovedì 19 maggio 2022) Bitcoin per comprare casa? Ora si può. Per la prima volta, a Milano , sarà possibile acquistare un, del costo di 940mila, pagandolo anche in criptovalute. Inoltre, il venditore offre ...

Advertising

leggoit : #Milano Vende lussuoso appartamento: quasi un milione di euro da pagare in criptovaluta -

leggo.it

Bitcoin per comprare casa Ora si può. Per la prima volta, a Milano , sarà possibile acquistare un appartamento, del costo di 940mila euro, pagandolo anche in criptovalute. Inoltre, il venditore offre ...... ricchi proprietari, attori, cantanti e celebrità di ogni tipo sono concentrati nel... Ma c'è anche chile sue proprietà. Il cantante Drake, ad esempio, ha recentemente venduto un paio di ... Vende lussuoso appartamento: quasi un milione di euro da pagare in criptovaluta Bitcoin per comprare casa Ora si può. Per la prima volta, a Milano, sarà possibile acquistare un appartamento, del costo di 940mila euro, pagandolo anche in criptovalute. Inoltre, ...Tempo di affari per Emily Ratajkowski che ha deciso di vendere la sua villa di Los Angeles, situata nello specifico nel quartiere di Echo Park. La somma si aggira sui 2,2 milioni di dollari e la villa ...