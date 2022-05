Vaiolo delle scimmie, primo caso in Italia. Un uomo al pronto soccorso, poi la scoperta (Di giovedì 19 maggio 2022) Vaiolo delle scimmie, primo caso in Italia. Mentre nel Belpaese si corre ai ripari a causa della peste suina, segnalati diversi cinghiali contagiati nel Lazio, scatta purtroppo un altro allarme. All’ospedale Spallanzani di Roma un uomo si è presentato al pronto soccorso portando con sé il monkeypox virus. L’uomo è appena rientrato da un viaggio alle Canarie, si tratta del primo caso accertato di Vaiolo delle scimmie. Il Vaiolo delle scimmie è in Italia. Dall’Umberto I è stata diramata una nota in cui si specifica che la persona “è attualmente ricoverata in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)in. Mentre nel Belpaese si corre ai ripari a causa della peste suina, segnalati diversi cinghiali contagiati nel Lazio, scatta purtroppo un altro allarme. All’ospedale Spallanzani di Roma unsi è presentato alportando con sé il monkeypox virus. L’è appena rientrato da un viaggio alle Canarie, si tratta delaccertato di. Ilè in. Dall’Umberto I è stata diramata una nota in cui si specifica che la persona “è attualmente ricoverata in ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - LaVocediNewYork : Identificato il primo caso di #vaiolodellescimmie negli #Usa | In Massachusetts infettato un uomo rientrato dal Can… - il_bartender : Il tampone per il vaiolo delle scimmie dove si infilerà? -