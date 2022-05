Una partita… Rode, il calciatore del Francoforte ancora di più: in campo con una ferita impressionante | FOTO (Di giovedì 19 maggio 2022) Sebastian Rode è sempre più l’idolo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, è il capitano della squadra e continua ad onorare la maglia con grande impegno. La finale di Europa League contro i Rangers non è stata una partita bellissima, si sono affrontate due squadre costruite principalmente sulla forza fisica e, inevitabilmente, la qualità non è stata di alto livello. Il centrocampista tedesco ha rischiato di lasciare subito il campo per una ferita impressionante alla testa causata da un intervento scomposto di John Lundstram. Il calciatore del Francoforte è crollato a terra in un mare di sangue, colpito dai tacchetti dell’avversario. La partita è stata sospesa per permettere l’intervento dello staff medico, il capitano della squadra tedesca è rimasto a terra per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Sebastianè sempre più l’idolo dei tifosi dell’Eintracht, è il capitano della squadra e continua ad onorare la maglia con grande impegno. La finale di Europa League contro i Rangers non è stata una partita bellissima, si sono affrontate due squadre costruite principalmente sulla forza fisica e, inevitabilmente, la qualità non è stata di alto livello. Il centrocampista tedesco ha rischiato di lasciare subito ilper unaalla testa causata da un intervento scomposto di John Lundstram. Ildelè crollato a terra in un mare di sangue, colpito dai tacchetti dell’avversario. La partita è stata sospesa per permettere l’intervento dello staff medico, il capitano della squadra tedesca è rimasto a terra per ...

