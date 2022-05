Ultime Notizie – Bonus condizionatori 2022, a chi spetta e come funziona (Di giovedì 19 maggio 2022) Il caldo è arrivato e, in vista di un’estate che si preannuncia torrida, è possibile sfruttare il Bonus condizionatori 2022. L’incentivo, confermato dalla Legge di Bilancio di quest’anno, consente di ottenere una detrazione fiscale che va dal 50 al 65%, a seconda che si ricorra a Bonus ristrutturazione e Bonus Mobili (al 50%) o all’EcoBonus (al 65%). La detrazione del 50% per l’acquisto di un climatizzatore di classe almeno A+ si può dunque ottenere: – se viene abbinata al Bonus ristrutturazioni che prevede la possibilità di portare in detrazione fiscale o cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura per il 50% delle spese sostenute per lavori di riqualificazione edilizia, in manutenzione ordinaria o straordinaria. – se viene abbinata a un intervento di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il caldo è arrivato e, in vista di un’estate che si preannuncia torrida, è possibile sfruttare il. L’incentivo, confermato dalla Legge di Bilancio di quest’anno, consente di ottenere una detrazione fiscale che va dal 50 al 65%, a seconda che si ricorra aristrutturazione eMobili (al 50%) o all’Eco(al 65%). La detrazione del 50% per l’acquisto di un climatizzatore di classe almeno A+ si può dunque ottenere: – se viene abbinata alristrutturazioni che prevede la possibilità di portare in detrazione fiscale o cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura per il 50% delle spese sostenute per lavori di riqualificazione edilizia, in manutenzione ordinaria o straordinaria. – se viene abbinata a un intervento di ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - SoniaLaVera : RT @diStasioStefano: @obbadalei @AlbertoBagnai mi sembra una sentenza non aggiornata sulle ultime notizie: nessun cenno agli effetti avvers… - VesuvioLive : Il boss Luigi Cimmino confessa: “Posti di lavoro venduti negli ospedali. Racket nelle chiese” - Massimi55490263 : @ItalianKING0 Ci sono 3 che non mi risultano in agenda(purtroppo), Udogie,Paredes ed Arnautovic.??????Inoltre bisogner… - ATHOMICAAQUILA1 : Devin discute le ultime notizie dal processo Sussmann: 'Una delle cose che è uscita oggi è chiara come un giorno,… -