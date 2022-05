**Ucraina: Draghi, 'inseriti 22mila studenti, grazie a personale e bimbi per accoglienza'** (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Finora abbiamo inserito 22mila studenti ucraini nelle scuole italiane" e di questi per la maggior parte nella scuola primaria. "Ringrazio il ministro Bianchi, il personale della scuola e tutti le bambine e bambini italiani per questa meravigliosa manifestazione di amore e efficienza collettiva". Così il premier Mario Draghi in aula al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Finora abbiamo inseritoucraini nelle scuole italiane" e di questi per la maggior parte nella scuola primaria. "Ringrazio il ministro Bianchi, ildella scuola e tutti le bambine e bambini italiani per questa meravigliosa manifestazione di amore e efficienza collettiva". Così il premier Marioin aula al Senato.

