Sven Goran Eriksson, quarant’anni fa il primo successo di ‘Svennis’ con il Goteborg: storia del tecnico svedese più vincente d’Europa (Di giovedì 19 maggio 2022) È il 19 maggio 1982, ore 20. Ritorno della finale di Coppa UEFA. Siamo al Volksparkstadion e sul terreno di gioco l’Amburgo di Ernst Happel è destinato a trionfare. Ne sono convinti i 60.000 tifosi tedeschi. D’altronde quella è una squadra costruita per vincere. È prima in Bundesliga, ha un grande tecnico e giocatori importanti come Felix Magath, Dittmar Jakobs, Horst Hrubesch e Manfred Kaltz. Deve recuperare solo l’uno a zero patito all’andata, frutto di un campo ai limiti dell’impraticabilità per la pioggia. Nessuno quindi appare davvero preoccupato. Ma preoccupati non sono nemmeno i rivali. È il Goteborg, la rivelazione della Coppa UEFA. Sono alla loro prima finale europea ma non sono la prima squadra svedese a raggiungere l’ultimo atto di un torneo continentale. Tre anni prima il Malmoe aveva sfiorato la Coppa Campioni perdendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) È il 19 maggio 1982, ore 20. Ritorno della finale di Coppa UEFA. Siamo al Volksparkstadion e sul terreno di gioco l’Amburgo di Ernst Happel è destinato a trionfare. Ne sono convinti i 60.000 tifosi tedeschi. D’altronde quella è una squadra costruita per vincere. È prima in Bundesliga, ha un grandee giocatori importanti come Felix Magath, Dittmar Jakobs, Horst Hrubesch e Manfred Kaltz. Deve recuperare solo l’uno a zero patito all’andata, frutto di un campo ai limiti dell’impraticabilità per la pioggia. Nessuno quindi appare davvero preoccupato. Ma preoccupati non sono nemmeno i rivali. È il, la rivelazione della Coppa UEFA. Sono alla loro prima finale europea ma non sono la prima squadraa raggiungere l’ultimo atto di un torneo continentale. Tre anni prima il Malmoe aveva sfiorato la Coppa Campioni perdendo ...

Advertising

fattoquotidiano : Sven Goran Eriksson, quarant’anni fa il primo successo di ‘Svennis’ con il Goteborg: storia del tecnico svedese più… - LazioNostalgia : #19maggio 1999, Villa Park, Birmingham Coppa delle Coppe @UEFA #Lazio vs #Mallorca 2-1 (?? Vieri, Dani, Nedved)… - DVACMILAN : Quindi Sven-Goran Eriksson ci augura di avere la stessa alluvione di Perugia. Calori di trovare un suo erede in mar… - RiccardoLana2 : RT @DVACMILAN: 'Magari al Mapei pioverà come a Perugia' finché il pallone rimbalza e rotola caro Sven-Goran può pure piovere ma nel frattem… - lakakadonkey : RT @DVACMILAN: 'Magari al Mapei pioverà come a Perugia' finché il pallone rimbalza e rotola caro Sven-Goran può pure piovere ma nel frattem… -