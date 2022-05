Sul fotovoltaico circolano un sacco di fake news | eccole smontate una per una

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) È pioggia di critiche sul mio post a proposito di Montalto, il primo comune solare italiano che sta per azzerare la sua bolletta energetica e offrire ai cittadini in difficoltà elettricità gratis. Ci sono persone che hanno difficoltà a credere che i pannelli solari siano il modo più tranquillo per produrre elettricità. I pannelli non si muovono, non hanno emissioni di alcun tipo e se gli impianti vengono costruiti in luoghi appropriati, ad esempio in pianura, e circondati da alberi e siepi, li vedi solo se sali su un elicottero. Ci sono persone che non si rendono conto del disastro economico che vivremmo con questa guerra scellerata se non avessimo una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che in alcuni giorni dell’anno arriva ormai a coprire il 100% del fabbisogno nazionale. E i vantaggi li vediamo tutti sulla bolletta che sarebbe decisamente più alta se non ci fosse ...