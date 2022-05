RePowerUE | dai pannelli solari sugli edifici all’idrogeno | ecco le novità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 maggio 2022) All’interno del piano RePowerEU la Commissione europea ha inserito anche la proposta di di rendere obbligatori ifotovoltaici per tutti glipubblici e commerciali dal 2026 in poi, superata una specifica metratura. Idiventeranno obbligatori per tutti gliresidenziali dal 2030. La misura si inserirebbe all’interno dei progetti di estensione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, il cui obiettivo verrebbe portato dal 40 al 45% entro il 2030 (oggi la quota è del 22%). In particolare, le installazioni difotovoltaici dovrebbero più che raddoppiare in termini di capacità fino a sfiorare i 600 gigawatt entro il 2030. Per facilitare l’iter che autorizza gli impianti, Bruxelles intende proporre di selezionare, insieme ai Paesi membri, ...