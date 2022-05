‘Pizzicar Galante’ | ecco il secondo appuntamento di Convivio Armonico

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato 21 maggio (ore 20.30) ancora alla DOMUS ARS, per ilcon “Pizzicar Galante” della rassegna. Il concerto “Corde Parallele” vede, nell’insolito accostamento timbrico di pianoforte e chitarra (due strumenti che raramente è dato ascoltare insieme) il duo formato da Maria Giovanna Siciliano Iengo alla chitarra ed Enza De Stefano al pianoforte con un programma- percorso attraverso la musica popolare di grandi compositori, I. Albeniz, E. Granados, M. M. Ponce, attivi fra il XIX e il XX secolo nella quale riecheggiano ritmi e melodie della tradizione iberica e latinoamericana, rielaborato per il duo dal giovane compositore napoletano Geminiano Mancusi. Come sempre non manca l’omaggio alla Scuola Napoletana con un brano del famoso chitarrista e ...