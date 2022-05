Più fiori per la salvaguardia delle api e dell’ambiente (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Difendere l’ambiente e tutelare la biodiversità attraverso l’ecologia integrale. In occasione della Giornata mondiale delle api del 20 maggio tornano le innovative attività di “guerrilla gardening” promosse della Comunità Laudato sì di Accumoli-Amatrice per sensibilizzare l’opinione pubblica. L’iniziativa di quest’anno si chiama Lanciamo coriandoli di fiori, e nasce con l’obiettivo di creare delle micro-oasi a salvaguardia delle api e della biodiversità. Come? Lanciando nei campi, nei prati, nei parchi o anche nei vasi sui nostri balconi dei coriandoli biodegradabili contenenti semi di fiordaliso e nigella, fiori di campo di cui le api sono ghiotte. In questo modo si contribuirà attivamente alla tutela e alla salvaguardia degli insetti impollinatori, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Difendere l’ambiente e tutelare la biodiversità attraverso l’ecologia integrale. In occasione della Giornata mondialeapi del 20 maggio tornano le innovative attività di “guerrilla gardening” promosse della Comunità Laudato sì di Accumoli-Amatrice per sensibilizzare l’opinione pubblica. L’iniziativa di quest’anno si chiama Lanciamo coriandoli di, e nasce con l’obiettivo di crearemicro-oasi aapi e della biodiversità. Come? Lanciando nei campi, nei prati, nei parchi o anche nei vasi sui nostri balconi dei coriandoli biodegradabili contenenti semi di fiordaliso e nigella,di campo di cui le api sono ghiotte. In questo modo si contribuirà attivamente alla tutela e alladegli insetti impollinatori, ...

