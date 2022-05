Patto stabilità sospeso anche in 2023: lunedì attesa proposta Ue (Di giovedì 19 maggio 2022) A quanto si apprende a Bruxelles, nella riunione della Commissione europea di ieri c'è stato consenso da parte dell'insieme dei commissari per la proposta di prorogare di un anno la clausola di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) A quanto si apprende a Bruxelles, nella riunione della Commissione europea di ieri c'è stato consenso da parte dell'insieme dei commissari per ladi prorogare di un anno la clausola di ...

Advertising

MetaSociale : LA META SERALE Secondo quanto appreso dall’ANSA, e ripreso da diversi quotidiani, i Commissari europei hanno raggiu… - be_marconi : RT @MilanoFinanza: Ue, intesa sulla proroga di un anno del Patto di Stabilità e Crescita - marilenagasbar1 : RT @ALFO100897: 2/2 ...non sarà affatto quello da lei auspicato, a 'patto' che non cambino completamente quei 'personaggi' che, ad oggi, ri… - Agricolae1 : #Pnrr, @Antonio_Tajani: serve un nuovo #RecoveryPlan e dobbiamo rinviare il #PattodiStabilità al 2024… - Perla19733917 : RT @ALFO100897: 2/2 ...non sarà affatto quello da lei auspicato, a 'patto' che non cambino completamente quei 'personaggi' che, ad oggi, ri… -