Pagani C10 - Le linee di Horacio per l' erede della Huayra

(Di giovedì 19 maggio 2022) Laha presentato i teaserC10 e ha confermato la data di presentazionenuova hypercar: l'sarà presentata il 12 settembre a Milano nel corso di un evento che renderà omaggio a Leonardo da Vinci e unirà arte, musica e tecnologia, seguendo i temi che hanno da sempre ispirato il lavoro di. La fiancataC10. L'immagine stilizzatafiancata conferma quanto visto nelle recenti foto spia: l'hypercar avrà alcuni tratti simili al modello uscente, mentre nel cockpit e in altri elementi richiamerà la Zonda. Intorno al cupolino è presente una sezione aperta che dovrebbe portare aria al motore centrale, lasciando così le fiancate più pulite possibile. Dalle foto dei ...

La, l'attesa nuova hypercar che andrà a sostituire la Huayra nel catalogo del marchio italiano, ha una data ufficiale di debutto : il prossimo 12 settembre a Milano . La notizia arriva dalla ...Non è chiaro quali delle specifiche testate dasu questo prototipo dellaverranno poi confermate anche sulla versione di produzione del modello (che potrebbe anche avere un nome differente,...Il marchio ha diffuso un teaser del suo ultimo modello e ha confermato che verrà lanciato a Milano il 12 settembre ...In un post sui social la Casa fondata da Horacio ha ufficializzato la data del 12 settembre per il debutto della C10 ...