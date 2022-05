Onu chiede aiuti immediati per salvare vite in Corno d'Africa (Di giovedì 19 maggio 2022) Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per chiedere fondi immediati a sostegno del Corno d'Africa, avvertendo che le sofferenze nella regione colpita dalla siccità potrebbero peggiorare. "Siamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello perre fondia sostegno deld', avvertendo che le sofferenze nella regione colpita dalla siccità potrebbero peggiorare. "Siamo ...

Advertising

MaricaGusmitta : #Onu chiede aiuti immediati per salvare vite in #CornoDAfrica Siccità perenne minaccia popolazione in #Etiopia ,… - iconanews : Onu chiede aiuti immediati per salvare vite in Corno d'Africa - jrobert_nl : RT @FrancoBlog49: #clima #fridaysforfuture “ il mondo deve agire “ Chiede il Segretario dell’ONU, Guterres. L’ultimo rapporto sul #clima è… - GreenNewDeal_EU : RT @FrancoBlog49: #clima #fridaysforfuture “ il mondo deve agire “ Chiede il Segretario dell’ONU, Guterres. L’ultimo rapporto sul #clima è… - FFFBot1 : RT @FrancoBlog49: @FratellidItalia @DelmastroAndrea #clima #fridaysforfuture “ il mondo deve agire “ Chiede il Segretario dell’ONU, Guterr… -