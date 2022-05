Monkeypox: cos’è il vaiolo delle scimmie e i e i rischi per l’uomo (Di giovedì 19 maggio 2022) Salgono i casi di vaiolo delle scimmie (Monkeypox) in Europa. Il 13 maggio 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata informata di due casi confermati e di uno probabile nel Regno Unito. Il numero è ora aumentato a nove, lo si legge su The Guardian, con l’allarme in continua crescita (storicamente in UK, infatti, sono stati rilevati solamente otto casi, il primo dei quali nel 2018). Vi raccomandiamo... Morbillo, milioni di bambini hanno saltato il vaccino: è rischio epidemia Unicef e Oms lanciano l'allarme: +79% di casi di morbillo nel mondo, milioni di bambini sono senza vaccino. Le autorità sanitarie avvertono: "risc... È il più grande focolaio di vaiolo ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 19 maggio 2022) Salgono i casi di) in Europa. Il 13 maggio 2022, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è stata informata di due casi confermati e di uno probabile nel Regno Unito. Il numero è ora aumentato a nove, lo si legge su The Guardian, con l’allarme in continua crescita (storicamente in UK, infatti, sono stati rilevati solamente otto casi, il primo dei quali nel 2018). Vi raccomandiamo... Morbillo, milioni di bambini hanno saltato il vaccino: èo epidemia Unicef e Oms lanciano l'allarme: +79% di casi di morbillo nel mondo, milioni di bambini sono senza vaccino. Le autorità sanitarie avvertono: "risc... È il più grande focolaio di...

